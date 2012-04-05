В Луцке заработала школа росписи писанок «Волшебный писачок».

Сегодня в Волынском краеведческом музее начинаются занятия в школе по росписи писанок, которая традиционно действует перед Пасхой почти 20 лет. Занятия продлятся до 12 апреля.

Об этом сообщили УНИАН в Волынском краеведческом музее.

Чтобы привлечь молодежь к украинским традициям, сотрудники отдела этнографии учат ее расписывать писанки. Рассказывают, чем отличается писанка от крашенки и других украшенных пасхальных яиц. С помощью писачка и воска школьники выводят свои первые линии, знакомятся с традиционными узорами, характерными для волынского края. Также на занятии ученики имеют возможность покрасить писанку. Для этого используют пищевые красители, безопасные для детей. Чтобы писанка была завершена, с нее необходимо правильно снять воск.

Каждое занятие в школе длится 45 минут. За это время юные мастера успевают расписать две писанки. Те, кто уже не впервые посещают обучения, делают гораздо больше писанок и узоры выбираются для них сложнее.

Кроме школьников, на уроки по росписи писанок приходят ученики училищ и лучане старшего возраста, которые ценят традиционную культуру Волыни.