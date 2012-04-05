В Ривне представлена чудо-писанка

В г. Ривне к Пасхальным праздникам открыта для обозрения чудо-писанка высотой 4 метра, расписанная местными мастерами.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас чудо-писанку можно увидеть в помещении торгового центра «Экватор», расположенного на улице Макарова, а после 11 апреля ее перевезут на Майдан незалежности, что в центре города.

«Яйцо декорировано традиционными полесскими узорами-оберегами. На его роспись у мастеров ушло 5 недель. Внутри оно пустое, но очень тяжелое – весит 100 кг», - сказала заместитель городского головы г. Ривне Галина Кульчинская.

Кроме того, к Пасхальным праздникам в Ривне известные мастера края проведут занятие в Школе мастеров по росписи пасхальных яиц. В частности, свое мастерство юными писанкарям будут передавать Наталия Дробот, Анна Крилошанская и Виктория Степанюк.