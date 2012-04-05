В Черкассах к Пасхе создадут 4-метровую писанку

В Черкасской области к Пасхе распишут четырехметровую писанку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, макет огромного яйца площадью более 26 кв. м и размерами 3 на 4 метра установлен на территории завода «Темп». Над его росписью работает черкасская художница Ольга Мартынова, помогает ей сын с товарищем.

По словам художницы, расписывать гигантскую писанку очень сложно - за неделю работы успели нанести разметку и начать частично раскрашивать яйцо. Для нанесения узора используют обычные краски в аэрозольных баллончиках.

Для гигантской писанки выбрали традиционный для Среднего Поднепровья узор – с дубовыми листьями и ромбами.

14 апреля гигантскую писанку выставят на обозрение на Соборной площади Черкасс. Там она будет стоять около двух недель. Затем черкасская писанка будет представлять область на фестивале писанок в рамках всеукраинского «Парада вышиванок» ко дню Независимости.