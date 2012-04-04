Хорватские ученые протестуют против оккультизма на TV

В Хорватии разгорелся скандал вокруг рубрики «Alternativa» (Альтернатива) в ежедневной передаче «Dobro jutro, Hrvatska» (Доброе утро, Хорватия). Передача производится Первым каналом общественного телевидения HRT. Программа выходит с 1991 года, а в этом году появилась рубрика «Alternativa», в которой пропагандируются так называемые альтернативные взгляды - оккультизм и Нью Эйдж идеология.

Группа хорватских ученых обратилась к Главному редактору HRT, редактору программы «Dobro jutro, Hrvatska», президенту Национального агентства по вопросам СМИ, председателю Комитета по вопросам СМИ хорватского парламента и министра культуры Республики Хорватия с требованием прекратить пропаганду оккультизма на хорватском телевидении, поскольку, по мнению ученых, пропагандируемые методы лечения являются неопределенными и вредными. Особенно беспокоит ученых пропаганда в рубрике «Alternativa» таких методов лечения как гомеопатия и иглоукалывание, а также китайская практика Quantec.

Ученые также напоминают об уголовной ответственности за распространение непроверенных методов лечения и считают данную рубрику вредной для здоровья хорватской нации.

Обращение подписали 67 ученых, а также многочисленные врачи, деятели культуры, общественные деятели.

Сatholicnews