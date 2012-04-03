В Луганске открылась выставка пасхальных писанок

В храме Св. Татианы, расположенном в студгородке Луганского национального университета открылась выставка писанок и пасхальных яиц «Вселенная украинской души». В экспозиции – 200 работ студенческого творческого объединения «Народная сокровищница» ЛНУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛНУ.

«Сегодня в храме отслужили молебен на всякое благое начинание. После этого прихожане начали знакомится с искусством писанки. Мы решили открыть выставку до Пасхи, чтобы работы вдохновили луганчан на собственное творчество в праздник. В течении дня в храме будет звучать сакральная музыка в исполнении студентов Института культуры и искусств ЛНУ», - отметил настоятель храма отец Виктор.

По словам руководителя проекта Валентины Чупиной, в работах студентов отражаются народные традиции и обряды. «Каждая работа по-своему оригинальна и уникальна, имеет завершенную композицию, гармоничное соединение цветов и авторский орнамент. Отдельные работы отличаются сложными сюжетными композициями, изображениями пейзажей, современными стилистическими мотивами», - отметила она.