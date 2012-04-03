Памятнику Святому Владимиру ничего не угрожает

Состояние Владимирской горки не катастрофическое и не несет угрозы памятнику Владимиру Великому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов сегодня в интервью журналистам.

“Есть некоторые проблемы с укреплением этой горы – это так. Но эта проблема, насколько я помню, она была выявлена еще лет 5 назад. Она не катастрофическая в настоящее время по отношению к памятнику вообще. Поэтому, безусловно, эти работы нужно выполнить. Но это не в этом году”, - сказал председатель КГГА.

Вместе с тем он заметил, что в этом году выделены средства – около 10 млн грн – на благоустройство Владимирской горки и эти работы будут выполнены.

Как сообщал УНИАН, вчера председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец, ссылаясь на информацию общественности, распространил заявление, в котором обратил внимание властей на проседание почвы возле памятника Владимиру на Владимирской горке.