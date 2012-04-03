В школах Дании дети будут изучать основы ислама

В некоторых школах Дании в учебную программу вводят преподавание основ ислама. Этот предмет дети будут изучать с первого класса, сообщает 24tv.ua.

Таким образом ученики из исламских семей почувствуют себя комфортнее, считает директор школы Сендерванг в Орхусе Рани ХЕРЛИК.

"Мы принимаем во внимание интересы каждого ребенка отдельно, а 80% наших учеников происходят из мусульманских семей. Они рады, что могут демонстрировать свои навыки в школе", - рассказала директор.

В свою очередь, министр образования Дании Кристина АНТОРИНИ, член партии социал-демократов, заявила, что не имеет ничего против того, чтобы в начальных классах школьники знакомились с религиями, отличными от христианства.

Зато Мортен Томсен ХЕЙСГААРД, генеральный секретарь Библейского общества Дании, настроен скептически по изменению программы начальных классов. Он, в частности, подчеркивает, что школы должны в первую очередь гарантировать знание школьниками основ христианства.