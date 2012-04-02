В Киеве у памятника святому Владимиру проседает почва

В непосредственной близости к памятнику Владимиру на Владимирской горке начала проседать почва: на месте окончания горы и в начале склона, вследствие чего образовались заметные трещины и провалы.

Об этом председателю комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александру Бригинцу сообщила общественность, информирует пресс-служба депутата.

«Киевские горы - очень сложная градостроительная территория. Любые строительные работы в одном месте могут привести к разрушению в другом. Поэтому надо быть внимательными к любым даже незначительным проседаниям или сползаниям почвы, которые могут грозить сменой движения грунтовых вод, вызванных застройками», - отметил А.Бригинец.

Председатель комиссии обратился к ГУ охраны культурного наследия с просьбой изучить ситуацию как это грозит горке и не грозит ли проседание почвы памятнику Владимиру. А также к председателю КГГА Александру Попову с просьбой принять безотлагательные меры с целью предотвращения разрушения Владимирской горы и сохранения памятника Владимиру Великому.