В Поморье горел Артемиево-Веркольский монастир
12:52, 02 апреля 2012Общество
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Строение XIX века
В Архангельской области России в понедельник утром загорелся игуменский корпус Артемиево-Веркольского монастыря, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
На борьбу с огнем было направлено три расчета. На момент прибытия первого подразделения в двухэтажном кирпичном здании наблюдалось горение межэтажного перекрытия на площади 90 кв. метров.
На данный момент пожар локализован. Тушение огня продолжается. Информация о пострадавших не поступала.
По информации МЧС, строение XIX века размером 50 на 12 метров является объектом федерального значения. Помещения здания использовались как нежилые.
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