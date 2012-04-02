В Поморье горел Артемиево-Веркольский монастир

12:52, 02 апреля 2012
Общество
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Строение XIX века

В Архангельской области России в понедельник утром загорелся игуменский корпус Артемиево-Веркольского монастыря, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На борьбу с огнем было направлено три расчета. На момент прибытия первого подразделения в двухэтажном кирпичном здании наблюдалось горение межэтажного перекрытия на площади 90 кв. метров.

На данный момент пожар локализован. Тушение огня продолжается. Информация о пострадавших не поступала.

По информации МЧС, строение XIX века размером 50 на 12 метров является объектом федерального значения. Помещения здания использовались как нежилые.

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