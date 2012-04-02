ФК «Реал» (Мадрид) удалил крест со своей эмблемы

Администрация футбольного клуба «Реал» (Мадрид) решила удалить крест со своей эмблемы перед поездкой в ОАЭ, где клуб построит люксовый футбольный курорт с тематическим парком, пишет aciprensa со ссылкой на спортивный ежедневник «Marca».

Руководство клуба решило «обойтись без креста на королевской короне (которая составляет часть эмблемы), чтобы избежать таким образом путаницы или неправильного толкования в регионе, большая часть населения которого исповедует ислам».

Это не было случайностью, но бизнес-стратегией, добавляет ежедневник «El Economista». Крест не относится к самой эмблеме, но является частью короны королевского дома, которая появилась на эмблеме в начале ХХ в., когда клуб встал под патронаж короля Альфонса XIII, оправдывает журнал модификацию эмблемы.

Решение «Реала» вызвало бурные дебаты. В социальных сетях появилось множество комментариев. Пользователи жалуются, что клуб уступил давлению рынка, и напоминают, что мусульмане в Испании свободно используют свою религиозную символику. Некоторые пользователи иронизируют, предлагая клубу изменить имена своих звезд – Криштиану Рональда и Анхеля Ди Марии.

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