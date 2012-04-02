В монастыре, где размещена Сокальская колония, будет музей

Монастырь, в котором размещался сектор для осужденных к пожизненному заключению Сокальской исправительной колонии, будет передан местной общине для создания музея. После пожара здание бывшего монастыря сильно выгорело и непригодно для содержания узников. Все «пожизненные» перемещены в другие исправительные учреждения.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы Украины во Львовской области Мирослав Демкив.

«Государственной пенитенциарной службой рассматривается вопрос относительно передачи местной общине здания монастыря, в котором сейчас размещается Сокальская исправительная колония №47. Этот вопрос уже обсуждался на Президиуме Львовской облгосадминистрации и докладывался руководству Государственной пенитенциарной службы Украины. Предварительные согласования уже есть», - отметил М.Демкив.

Также он отметил, что до сих пор не установлены причины пожара, который практически уничтожил здание и церковь монастыря, в котором находились приговоренные к высшей мере наказания.

«Выводов экспертизы еще нет», - добавил М.Демкив.

Правоохранители рассматривают две версии возникновения пожара в Сокальский колонии Львовской области. Первая - поджог, вторая версия связана с нарушением правил пожарной безопасности.

По предварительным подсчетам, пожар в колонии на Львовщине нанес ущерб на полмиллиона гривен.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в пгт Жвирка Сокальского района Львовской области возник пожар в секторе для пожизненно осужденных исправительной колонии №47. Пожар имел максимальный уровень безопасности. Помещение, в котором произошел пожар, практически выгорело и стало непригодным для содержания осужденных.

Около 150 лиц, которые были из него эвакуированы (из них 68 приговоренные к пожизненному заключению), были эвакуированы из пылающего здания и размещены в других исправительных учреждениях. Жертв и потерпевших вследствие пожара не было.

Сокальская исправительная колония - колония максимального уровня безопасности - для содержания мужчин, приговоренных к лишению свободы на определенный срок и к пожизненному заключению. Колония расположена в бывшем римско-католическом монастыре отцов-бернардинов в пгт Жвирка, граничащего с Сокалем. Это памятник архитектуры начала XVII века, здание в советские времена было переоборудовано под камеры для содержания заключенных.

Ранее территория Сокальской колонии строгого режима была местом паломничества к чудотворной иконе Сокальской Божьей матери.