Врач-христианин уволен за рассылку молитвенных посланий

Врач-христианин предъявил иск своим работодателям за несправедливое увольнение в результате рассылки молитвенных писем и поздравлений с Рождеством коллегам.

Работодатели доктора Дэвида ДРЮ в больнице Walsall Manor пожаловались, что его поведение было неподобающим, когда он отправил молитву основателя ордена иезуитов по электронной почте своим коллегам.

Доктор был уволен, когда не смог принять одну из рекомендаций расследования, которая гласила, чтобы он «воздерживался от религиозных ссылок в своем профессиональном общении в письменной или устной форме».

На суде доктор заявил: «Голословность утверждения, что я навязываю свою религию другим людям, что я - некий религиозный маньяк, усугубляется еще и тем, что мне сказали, что я не обязан понимать, что все это значит. Если попечители хотели бы, чтобы я вел себя по-другому, им следовало бы предоставить мне какие-то объяснения. Я и подумать не мог, что все это в итоге приведет к моему увольнению».

Доктор ДРЮ заявил, что руководство больницы предложило ему «взятку», чтобы он ушел тихо. Слушания дела продолжаются, и как ожидается, продлятся три недели.

Кириос