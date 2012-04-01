Европейский съезд националистов решили бороться с исламом

Саммит европейских националистов в датском Орхусе, организованный Лигой английской обороны, собрал около 160 участников и более 4 тысяч протестующих.

По словам лидера Лиги Томми РОБИНСОНА, собравшиеся пытались послать "четкое сообщение о неприятии исламизма" главам государств Европы.

Несмотря на двадцатикратное численное преимущество антифашистов, националистам удалось довести свое собрание до конца и принять резолюцию, которая, по словам ее авторов, "в чем-то перекликается" с воззрениями Андерса Беринга БРЕЙВИКА, обвиняемого в убийстве 77 человек в Осло и на норвежском острове Утойя в июле 2011 года.

Предыдущая попытка Лиги английской обороны организовать общеевропейскую националистическую конференцию в Амстердаме в 2010 году собрала около 60 сторонников крайне правых взглядов.

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