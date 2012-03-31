В Тернопольской области в Збаражском замке открыли выставку макетов деревянных церквей Украины. Как сообщили организаторы выставки, представленные на ней почти 40 макетов, которые изготовил работник Львовского музея этнографии и художественного промысла института народоведения Михаил Яськович. Изготовлены макеты из дерева, они являются уменьшенными копиями деревянных церквей Лемковщины, Закарпатья, Гуцульщины, Подолья. Некоторые из представленных на выставке церквей уже не существуют, автор воспроизводил их по фотографиям.

«Делаю макеты именно деревянных церквей, поскольку они наиболее уязвимы перед воздействием времени и стихий. Они разрушаются, а хочется, чтобы люди могли даже спустя годы чувствовать их красоту и неповторимую духовную ауру», - отметил во время открытия выставки М. Яськович.

На выставке в Збараже представлены и макеты церквей, которые были построены на территории Тернопольской области.

Планируется, что выставку накануне Пасхи еще покажут в Вишневецком дворце.