Голливуд планирует снять продолжение «Страстей Христовых»

Через 8 лет после феноменального успеха «Страстей Христовых» Мела Гибсона, голливудский продюсер Дэвид Вуд решил снять художественный фильм о воскресении Иисуса Христа, сообщает CNL-NEWS со ссылкой на ChristianToday.

«Воскресение» будет уникальным во многих отношениях фильмом, сказал он в интервью Christian Post.

«Настоящая сила христианства - это воскресший Христос, - сказал 49-летний Вуд. - Хотя мы все знаем, что Христос пошел на крест за наши грехи, именно реальная сила Его Воскресения делает нас христианами. Эта вторая история о нас. Это история о любви и надежде».

Кроме фильма «Воскресение», Вуд, который является ветераном кинопроизводства с 30-летним стажем, имеет идею, наверное, еще более потрясающую. Он планирует начать финансировать фильм с помощью христианской общины верующих до того, как будут найдены претенденты на участие в фильме, в том числе, сценарист.

«Мы хотим делать все в обратном для Голливуда духе. Обычно вы идете и собираете деньги у инвесторов. Вы берете сценарий. Вы нанимаете всех участников. Вы снимаете фильм, озвучиваете и редактируете его, затем продвигаете его на рынке 5-6 месяцев, а потом он выходит в кинотеатрах и на DVD и так далее », - сказал Вуд.

«Но Бог нам показывает, - что на этот раз нам нужно собрать команду, которая могла бы вести этот проект, - пояснил он. - Сначала мы планируем сообщить христианские церкви мира о том, что выйдет этот фильм».

«Мы верим, что Мел хорошо потрудился, объединив церкви своим фильмом. Это еще один способ глобального влияния на церковь, потому что церковь напоминает спящего гиганта, и ей нужно проснуться», - сказал он.

Вуд сказал, что он и команда из 5 человек, которые являются исполнительными директорами, не только просят инвесторов помочь собрать 40 миллионов долларов для фильма, но и заинтересованы в производстве «важнейшего фильма этого века, а, возможно, и в истории».

Прокат фильма также будет уникальным. Вуд сказал, что на премьерной неделе фильма он будет показан не только в кинотеатрах, но также будет транслироваться по церквям, домам, школам и на всех компьютерных и переносных приборах во всем мире.

«Буквально весь мир будет смотреть этот фильм в одни и те же выходные, - сказал Вуд».

Католический обозреватель