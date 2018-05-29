В «Час Земли - 2012» в Киево-Печерском заповеднике зажгли свыше 500 свечей

В субботу, 31 марта Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник на час отказался от электрического освещения, заменив его свечами. Таким образом музейное заведение совместно с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО, учреждениями и общественными организациями разных стран мира присоединилось к экологической кампании Всемирного фонда дикой природы «Час Земли-2012», которая является символическим актом международной солидарности, направленным на защиту окружающей среды и сохранение нашей планеты.

В течение часа центральную площадь возле Успенского собора вместо фонарей освещали пятьсот свечей-лампадок.

Поддержку экологической инициативы высказала и творческая молодежь. Так, в рамках мероприятия, выступил детский хор Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Николая Лысенко и по благословению ректора КДАиС архиепископа Бориспольского Антония хор Киевской духовной академии и семинарии. Коллективы исполнили свои лучшие вокальные композиции на Соборной площади заповедника под открытым небом без использования каких-либо технических средств.

«В Заповеднике впервые состоялось подобное масштабное творческое мероприятие в рамках поддержки этой экологической инициативы международного значения, Таким образом, все сотрудники Киево-Печерского заповедника и я лично выразили свое неравнодушие к проблеме сохранения окружающей среды и сделали свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Ведь речь идет о процессах, от которых зависит будущее всей планеты, - отметила генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктория Лесничая.

Также в мероприятии приняли участие представитель Всемирного фонда дикой природы в Украине Андрей Белоконь, председатель Благотворительного фонда «Одаренные дети - будущее Украины», заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО Дипломатической Академии при МИД Украины Влада Прокаева, директор Киевской средней специальной музыкальной школы-интерната им. Н.В.Лысенко, заслуженный деятель искусств Украины, профессор, заведующий кафедрой общего и специализированного фортепиано Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского Николай Шерстюк, директор Научно-исследовательского института по охране памятников Елена Сердюк.

Справка

Акция «Час Земли» стартовала в Сиднее в 2007 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы в Австралии. С того времени акция переросла в международную экологическую инициативу, которая объединила свыше 5200 городов в 135 странах на всех континентах в стремлении построить будущее на планете, избежав изменении климата.

31 марта в 20:30 люди во всем мире уже шестой раз одновременно выключили свет на один час, чтобы показать необходимость объединенных действий для борьбы с изменением климатических условий. Украина присоединяется к экологической инициативе четвертый год подряд. Так, например, в 2010 году электричество погасло в 17 городах страны (Киеве, Одессе, Львов, в Каменце-Подольском и т.д.).

Киево-Печерский заповедник