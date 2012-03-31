С купола собора упал и погиб рабочий
13:37, 31 марта 2012Общество
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В Луганской области
В с. Осиново Новопсковского района Луганской области во время проведения ремонтных работ малого купола Свято-Успенского собора с высоты 20 метров упал рабочий.
Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.
Несчастный случай произошел вчера, 30 марта, в полдень.
Вследствие полученных травм мужчина погиб на месте события, говорится в сообщении.
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