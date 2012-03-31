В Берлине обсудили значение религии в германском обществе

В столице Германии политики и ученые обсудили значение религии в светском обществе. Дискуссия развивалась в рамках конференции Фонда Конрада Аденауэра, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на idea e.V.

Уполномоченный по религиозным организациям в парламентской фракции Социал-демократической партии Керстин ГРИЗЕ поддерживает позитивный нейтралитет государства по отношению к религии и гарантию свободы вероисповедания. Он считает, что более строгое разделение церкви и государства в Германии нежелательно, указывая на рост антицерковных сил, которые намерены в будущем оказывать решительное влияние на церковно-государственные отношения и призывает христиан защищать право публично исповедовать свою веру.

Политик фракции ХДС/ХСС в бундестаге Мария ФЛАХСБАРТ в своем выступлении сделала акцент на религиозном образовании в Германии, которое могло бы помочь гражданам в поиске национальной идентичности.

Религиовед из Эрфурта профессор Йорг РЮПКЕ подверг критике тот факт, что при приеме на теологические факультеты зачастую большее значение имеет конфессиональная принадлежность, чем знания.

Конституция Германии не сомневается в существовании Бога, однако не отдает предпочтения ни одной христианской конфессии. У власти в стране по-прежнему находятся христианские партии, но их все чаще упрекают в пренебрежении христианскими ценностями. Число молодых христиан в Германии постоянно сокращается, число мусульман, напротив, растет.