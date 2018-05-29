Православный Киев, год 1911-й: храмы, которых больше нет

Високосный год оказался богат на юбилейные даты. В этом году Украина отметит 1530-летие основания Киева и 1150-летие основания Киевской Митрополии. В преддверии праздников увидела свет книга Ивана Гичана «Киев православный. Год 1911».

Справка «УНИАН-Религии»

Иван Гичан - доцент Национального авиационного университета, автор 50 научных работ, 12 учебников по психологии. Депутат нескольких созывов Жовтневого и Соломенского райсоветов, мастер спорта СССР по велоспорту. Иван Степанович - участник четырёх международных Марафонов мира. Он не единожды ходатайствовал о возвращении храмов и храмовых земель Украинской Православной Церкви.

В своей новой книге Иван Гичан рассказал о православном Киеве: подлинном, живом, непридуманном, таким, каким он был в 1911 году.

В то же время автор показал духовные потери «матери городов русских» за годы богоборчества и атеизма.

В 1930-1935 годах в центре Киева были уничтожены все приходские храмы: Иоанна Златоуста, Александра Невского на Липках, Марии Магдалины, Благовещенский, Ольгинский, Троицкий, Георгиевский, Старо-Вознесенский, Преображенский, Васильевский, Пресвятой Богородицы. Ни одного из этих приходских храмов сегодня нет.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КИЕВ В 1911 ГОДУ

Большая часть документов и ценностей, которые могли бы рассказать о духовной жизни Киева, утрачены навсегда.

Тем не менее, Иван Гичан дал общую картину духовной, историко-культурной и экономической жизни, какой она была сто лет назад.

В первых главах автор напоминает историю созидания Киева как святыни - со времен первых князей и монахов. Он рассказывает как киевляне защищали святыни города и веру от литовцев и поляк. О том, как после столетий запустения Киев был восстановлен императором Николаем I «как колыбель святой веры наших предков». Император Александр II называл город – Русский Иерусалим.

Автор напоминает, что Николай Павлович основал в Киеве университет Святого Владимира, первую гимназию. При нём был построен Николаевский мост. Позднее киевляне собрали 150 000 рублей и возвели памятник с надписью: «Императору Николаю Первому – благодарственный Киев».

В 1911 году Киев переживает бурный расцвет.

По полицейским сведениям на 1 января 1911 года в Киеве насчитывалось около 500 тыс. жителей, при этом на 100 мужчин приходилось 90,7% женщин.

По вероисповеданию на 1910 год в Киеве было: 76,5% православных, 8,3% католиков, 2,5% протестантов, 11,7% евреев, 0,1% караимов, 0,3% магометян, 0,5% раскольников и 0,002 - другие вероисповедания.

Киевляне говорили на русском 54%, украинском – 22%, еврейском – 12%,и польском – 7%, немецком – 1%. Киевским бытовым говором была смесь польского, еврейского с украинским.

Автор подробно рассказывает о святынях города: кто построил храм, за какие средства, кто был настоятелем, диаконом, псаломщиком. Автор описал жизненный путь священников и диаконов всех киевских церквей до 1911 года.

Где настоятель получил образование, какова судьба его детей. В мельчайших подробностях Гичан восстановил из архивных дел забытые имена православных людей, которые сто лет назад трудились на Киевской земле во славу Церкви.

Митрополитом Киевским и Галицким в то время был священноархимандрит Флавиан.

Это были времена, когда Церковь занималась народным образованием – в духе Православной веры и благочестия. При этом воспитание и образованное понималось как приведение человека ко Христу. Церкви, как правило, возводились на деньги знатных горожан - благочестивых жертвователей, при этом архитекторы в основном выполняли работу безвозмездно.

По мнению автора, изучение опыта церковной жизни полезно для нашего времени, когда «невежество в паре с примитивным материализмом и схоластикой разрушают души людей».

Киев - колыбель веры, таков замысел Бога об этом городе, и задача будущих поколений - вернуть Киеву предназначенную ему роль, уверен Иван Гичан. Ведь церкви, разрушенные в 1930-х годах в Киеве, пока не восстановили.

Свою книгу Иван Гичан заканчивает обращением к городским властям констатируя, что в храме Софии по-прежнему не возносятся молитвы Богу, но «власть такое положение дел полностью устраивает. Но оно не устраивает тысячи православных киевлян, которые молятся о восстановлении поруганных церквей и уповают на волю Божью».

Итак, какие же святыни утратила столица православия?

Церковь святой равноапостольной Марии Магдалины на Шулявке

(Полевая улица, 2. теперь – Политехнический переулок, 2)

Церковь была построена в 1887 году. При ней были 2 школы, где обучалось около 250 детей. В марте 1935 года церковь была взорвана динамитом.

Студенты политехнического, медицинского и авиационного институтов разобрали глыбы и очистили кирпич, а 238 строителей под партийным контролем за 83 дня построили 4-этажную среднюю школу (теперь школа № 142).

В 1948 году на южном церковном неперезахороненном кладбище военнопленные немцы построили здание Жовтневого РК Компартии Украины (Политехнический переулок, 4). Сейчас там находится таможенная служба Украины. Часть исторической усадьбы заняло управление Киевского метрополитена.

До 1950 года богослужения проходили в уцелевшем доме священников, после чего церковь была закрыта. Сейчас в этом помещении склад школьного хлама.

Старо-Вознесенская церковь (Львовская улица, 44)

Старо-Вознесенская церковь построена в 1872 году. Церковь была каменная, со звонницею, находилась в одной усадьбе с Покровским монастырем. При церкви работала церковно-приходская школа.

Церковь была разрушена в 1935 году. Церковное кладбище сравняли с землей, кресты уничтожили. Уцелела только входная арка в церковную усадьбу.

На месте церкви в 60-е годы построили дворец регистрации новорожденных и многоэтажный дом.

Иоанно-Златоустовская церковь (Галицкая площадь)

Иоанно-Златоустовская церковь была построена в 1871 году на деньги, выделенные Российским государственным казначейством на постройку церквей в Юго-Западном крае. Церковь построили из чугунных плит и в народе ее называли «железная», так как она, за исключением фундамента, была построена из железа и чугуна. Церковь украшали 5 позолоченных куполов византийского стиля.

Церковь была уничтожена в 1934 году

В 1960 году на этом месте построили цирк.

Свято-Троицкая церковь (Большая Васильковская, 51)

Церковь была построена в 1858 году старанием церковного старосты купца Николая Балабухи, изготовлявшего знаменитое киевское варенье, и священника Ефимия Ботвановского, а также других благодетелей.

До постройки этой церкви Троицкий храм находился в старом Киеве вблизи Софийского собора.

Первоначально церковь была построена в 1772 году. В середине XIX в. Церковь была перенесена на Новое Строение. Святынею церкви была древняя икона Казанской Божией Матери с надписью «Образ Пресвятая Богородицы от Златных ворот, перенесен лета от Адама 7207, от Р.Х. 1699 года октября 20 дня».

Церковь и колокольня были деревянными.

Церковь была разобрана солдатами в 1961 году за одну ночь. На святом месте построили многоэтажный жилой дом и ресторан.

Спасская единоверческая церковь на Лукьяновке(Обсерваторная улица)

Временная деревянная церковь была построена в 1909 году. Была ликвидирована в 20-е годы XX ст.

Киево-Николаевский монастырь (Печерск, Николаевская улица, 3-5)

Киево-Николаевский или Слуп-монастырь –один из древнейших монастырей Киева.

Главная церковь монастыря, выходящая на Никольскую улицу, была построена в 1813 году бывшим киевским губернатором князем Д. Голицыным на месте каменного «слупа» (столпа) с иконой Святителя Николая древней византийской работы. Большой Николаевский собор был построен в 1690-1696 годах по проекту архитектора И.Старцева.

Пустынно-Николаевскому монастырю принадлежит Аскольдова могила, которая находится внизу монастыря на выступе Печерской горы над Днепром. В 1810 году тут была построена небольшая круглая церковь во имя Святителя Николая. Прилегающая к Церкви местность с 1860 года была превращена в кладбище, где хоронили известных православных людей.

Николаевский собор был взорван в 1930-е годы. Колокольню разобрали. Надгробные плиты сняли с могил и отправили в художественный институт для изготовления памятников государственным деятелям. Кладбище сравняли с землей.

Киево-покровский общежительный монастырь(Дионисиевский переулок, 13)

В 1889 году по Вознесенскому откосу были построены: церковь, дома для монахинь, большая больница с амбулаторией, приют для детей.

В Покровском монастыре была разрушена трапезная церковь Святого Михаила, построенная в 1889 году, церковь Преподобного Агапита, построенную в 1890 году, церковь «Всех Скорбящих Радости», построенную в 1897 году, церковь в амбулаторном корпусе, часовню, 15 куполов Николаевского собора, купола Покровской Церкви, построенной в 1889 году. Купола Николаевского собора были восстановлены в начале XXI века.

Киево-Подольский Успенский собор(Александровская площадь, 6)

Церковь была построена в 1131 году великим князем Мистиславом Владимировичем, сыном Владимира Мономаха.

После нашествия Батыя была восстановлена в 1479 году киевским князем Михаилом Олельковичем в византийском стиле. С конца XVI века именовалась «Соборной».

С 1609 по 1633 годы, когда Софийский Собор был в руках униатов, Соборая церковь была кафедрой Киевских православных митрополитов. Церковь имела десятиметровый иконостас, построенный в 1778 году и серебряные Царские ворота. После пожара в 1811 году церковь была перестроена в классическом стиле. При церкви были две школы и приют.

Собор была разрушен в 1930-е годы.

Благовещенская церковь (Мариинско-Благовещенская улица, 64)

Церковь была построена в 1887 году: каменная, в византийском стиле с колокольней.

В 1935 году храм был взорван и разобран, согласно постановлению Киевского горсовета. На протоколе рукой председателя Р.Петрушанского было написано: «не підлягає оголошенню». В 1935 году на фундаменте церкви за 85 дней построили школу №21.

Продолжение следует.

Мария Проскура, «УНИАН-Религии».

