Нападки на РПЦ вызваны ростом ее роли в обществе

Представители основных религиозных конфессий считают, что участившиеся нападки на Русскую православную церковь связаны с возросшей ролью Церкви в обществе. В РПЦ не исключают, что нападки на Церковь и патриарха Кирилла являются попытками подорвать авторитет одного из основных институтов российского общества и тем самым дестабилизировать ситуацию в стране, сообщает РИА Новости.

В последние недели в центре внимания СМИ и общества оказались несколько скандалов, связанных с именем патриарха Кирилла и Русской православной церковью.

Заместитель главы патриаршей пресс-службы Александр ВОЛКОВ считает, что регулярность нападок на церковь и ее главу вряд ли может носить несистемный характер.

"Мы отдаем себе отчет в том, что фигура предстоятеля РПЦ устраивает далеко не всех. Патриарх энергичен, он много говорит и еще больше делает. И понятно, что такая религиозная и общественная его активность многих раздражает. Пусть в таком случае его оппоненты и противники активной деятельности РПЦ в нашей стране дискутируют именно на этом поле - спорят с высказываниями патриарха, критикуют его действия и инициативы, предлагают свои варианты решения социальных проблем и свои точки зрения на дальнейшее развитие нашей страны", - заявил А.ВОЛКОВ.

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА связывает участившиеся случаи нападок на РПЦ с возросшей ролью Церкви в обществе.

"Чем более активной становится роль Церкви в жизни общества, чем более активную позицию она занимает, чем громче звучат ее нравственные оценки происходящему, тем меньше это нравится некоторым активным противникам Церкви. Нападки на Церковь в последнее время усилились, и они - прямо или косвенно - дестабилизируют общество", - убежден В.ЛЕГОЙДА.

С тем, что развернувшиеся в СМИ и блогосфере дискуссии о РПЦ являются попытками дискредитировать один из основных общественных институтов, согласны и представители других традиционных религиозных конфессий России.

"Та кампания, которая идет в интернете против Русской православной церкви и патриарха Кирилла, когда в русскоязычной блогосфере ему дают клички - это шельмование в чистом виде. Если против патриарха Кирилла как гражданина ведется клеветническая кампания, закон должен его защитить, особенно учитывая его общественный статус", - заявил представитель главного раввина России по связям с общественными организациями и госструктурами Андрей ГЛОЦЕР.

Представители мусульманского сообщества также обеспокоены дискуссией, развернувшейся вокруг Русской православной церкви.

"Ситуация, которая раскручивается в СМИ, нас, верующих мусульман, очень беспокоит, поскольку Русская православная церковь - это авторитетная организация, и патриарх Кирилл - очень уважаемый человек. Такие, все-таки, можно сказать, провокационные статьи пишутся сегодня, чтобы очернить репутацию", - сказал первый зампред Центрального духовного управления мусульман, член Общественной палаты России Альбир КРГАНОВ.

Глава Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Сергей РЯХОВСКИЙ уверен, что события последних дней "только поднимут статус патриарха и статус Церкви", которая не должна, по его мнению, "обороняться" от нападок.

"Я уверен, что эти события только поднимут статус патриарха и статус Церкви, которая не должна, я считаю, обороняться, а должна делать ту работу, которую ждет наше общество - быть душой нации, просвещать народ, чтобы Русь была не только крещена - чтобы она была просвещена", - заявил С.РЯХОВСКИЙ.