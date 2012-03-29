Польша выделит на реставрацию памятников в Украине 2 млн. злотых

В 2012 году Министерство культуры Польши планирует выделить на реставрацию памятников польского культурного наследия в Украине свыше 2 миллиона злотых, т.е. около полумиллиона евро.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Эта сумма равна прошлогоднему бюджету. За эти деньги польские специалисты провели работы по реставрации уникальных картин из Жовквы, что во Львовской области. Об этом во время заседания комиссии Сейма по делам единства с поляками за рубежом сообщил Яцек Миллер, директор департамента культурного наследия Министерства культуры:

- «Битва под Парканами», «Битва под Веной» - это одни из самых Больших батальных картин в Европе. Площадь каждой из них - более 70 квадратных метров. Поэтому их реставрация была делом трудным и финансово, и логистически. Это удалось сделать нашим реставраторам благодаря финансовой поддержке музея Королевский замок в Варшаве. Восстановленные картины уже представили публике во Вроцлаве, также в оперном театре в Варшаве, а еще увидеть их можно будет в Кракове и Катовицах.

Сейчас эти картины, написанные мастером Мартином Альтомонти конце 17 века, взятые в аренду у украинской стороны, но после демонстрации в Польше они вернутся в Жовкву, где будут выставлены в местном костеле. Яцек Миллер подчеркнул, что продолжается интенсивная работа над созданием музея Джозефа Конрада в Бердичеве. Известный писатель и публицист польского происхождения, Юзеф Конрад Коженевский, который стал известным благодаря англоязычным произведениям, родился в Бердичеве. Согласно плану, музей должны открыть уже в следующем году:

- В этом году были выделены деньги на очередной этап ремонтных работ, около 500 тысяч злотых. Вообще для окончания этого проекта нужно втрое больше. Тогда нам удастся реализовать ту концепцию музея Конрада в Бердичеве, которую подготовили сотрудники Музея литературы в Варшаве. Дело имеет долгую историю - первые разговоры с украинской стороной на эту тему состоялись еще в 1996 году. А до этого времени удалось открыть только Музей Юлиуша Словацкого в Кременце.

Директор департамента также подчеркнул, что сейчас идет еще ряд проектов, связанных с реставрацией и оценкой состояния культурных памятников:

- Каталогизация коллекций, тех экспонатов, которые находятся в фондах музеев во Львове, Луцке, Житомире и Киеве. Эти каталоги мы систематически публикуем. Если речь идет о реставрационных работах, то больше всего их проведено во Львове. Наши реставраторы уже несколько лет выполняют работы в Латинской и Армянской кафедрах. Восстанавливаем и надгробия на Лычаковском кладбище.

Также Министерство культуры сотрудничает с украинскими архивами, где проводятся поиски и оцифровки документов, связанных с историей Польши. В частности, часть коллекции рукописей Львовской Национальной библиотеки имени Василия Стефаника, которая перед войной входила в состав коллекции «Оссолинеума», была оцифрована и переведена организации Национальное учреждение имени Оссолинских во Вроцлаве.