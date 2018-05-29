Пожар в монастыре за колючей проволокой, где сидит первый украинский киллер

Пожар в Сокальской исправительной колонии строгого режима №47, расположенная в живописной местности - на берегу реки Западный Буг в поселке Жвирка на Львовщине, вспыхнул 27 марта около 15.00. Столбы огня, которые поднялись над церковью и помещением бывшего монастыря, который советская власть переоборудовала под камерное содержание осужденных, привлекли внимание местных жителей, которые задолго до появления официальных сообщений, проинформировали львовских журналистов о масштабном пожаре на территории колонии.

Сначала загорелась деревянная крыша на здании, где содержались осужденные к пожизненному заключению, и купол церкви, дальше огонь перекинулся на наблюдательную башню №7 на территории жилищной зоны, которую уничтожил за считанные минуты.

- Паники не было. При появлении первых признаков пожара (воспламенение крыши над жилищным корпусом) и когда стало понятно, что возникла угроза для жизни людей, под усиленным присмотром личного состава колонии началась эвакуация осужденных в другие жилищные объекты, часть из них была размещена в дисциплинарном изоляторе (ДИЗО), где предусмотрено камерное содержание, - рассказал пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы Украины во Львовской области Мирослав Демкив.

Он рассказал, что среди 68 осужденных, которые содержались в секторе пожизненного заключения Сокальской зоны, в частности, «есть человек, который первым в Украине была признан киллером, то есть совершил убийство на заказ. Киллеров там теперь несколько, также есть террористы-подрывщики, убийцы, на счету которых насчитывается по три и больше убийств».

И вот этих уникальных по своей жестокости и кровавой биографии людей под завывание пожарных сирен эвакуировали из пылающего помещения под усиленными кордонами внутренних войск и работников заведения и «расквартировывали» по другим помещениям.

На место происшествия оперативно прибыла ведомственная пожарная команда и пожарные подразделения МЧС Украины во Львовской области. В тушении были задействованы 10 единиц пожарной и специальной техники. Пожар удалось ликвидировать в 18.35.

Обошлось без жертв. Никто из личного состава и заключенных не пострадал. Не обращались «погорельцы» и в медпункт учреждения.

В свою очередь, спикер управления Государственной пенитенциарной службы Украины во Львовской области Мирослав Демкив отметил, что это «первый случай пожара такого масштаба в исправительном заведении» в регионе.

«Данное событие относится к разряду чрезвычайных. Если это было самовозгорание – то, соответственно, будут приниматься меры с целью устранения в дальнейшем возможных причин возникновения пожара. Если имел место преднамеренный поджог – то в таком случае будут приниматься соответствующие меры. Ведь поджог может повлечь за собой побег заключенных, захват заложников», - отметил Мирослав Демкив.

Он также напомнил, что в истории советского тюремного ведомства были неодиночные случаи, когда пожаром маскировали попытку побега.

Правда, по его словам, побега узников в истории Сокальской колонии – не было.

В то время, когда на территории колонии укрощали огонь, «Сокальскую зону» буквально взяли «в осаду» журналисты и местные жители. На территорию исправительного учреждения никого не пропускали – ни представителей районной власти, ни масс-медиа, поэтому фотокорреспондентам разных изданий приходилось подыскивать за высокими стенами удобные возвышения, чтобы снять происходившее на территории жилой зоны колонии, а выходцы из местного поселка созерцали столбы огня и дыма, которые вырывались из-за высоких монастырских стен оживленно комментируя события.

«Именно провидение определило, что этим изуверам живьем нужно гореть в огне при жизни, а здесь нагнали техники, спасают. Кого спасать? Говорят, что здесь сидит один, который загубил десяток невинных детских душ: насиловал и убивал. Пусть бы все живьем сгорели, - в этом «строгаче» не преступники, а нелюди сидят», - комментировал пожар один из крестьян Жвирки, наблюдавший за тем, как в колонии борются с огнем.

Его поддержала одна из бабулек, которая откликнулась, что, мол, он прав, а пожар должен был быть, «потому что это закономерно».

«В монастыре в 1843 году из-за монаха сгорела чудотворная Сокальская икона, а ее копию вывезли в Польшу. Так «советы» вместо того, чтобы возродить монастырь - сделали «санаторий» для убийц. Вот огонь сюда и вернулся за их душами», - причитала бабка и было непонятно: жалеет ли она «погорельцев», или сожалеет, что их спасли.

После ликвидации пожара, стало очевидным, что полностью выгоревшее помещение без крыши непригодно для содержания заключенных и уже вечером было принято решение о немедленной «расквартировке» осужденных к «вышке» (наивысшей мере наказания - пожизненному заключению).

«Все 68 заключенных, которые отбывают пожизненное наказание, под усиленным конвоем были ночью этапированы в другие учреждения области. Они все уже обеспечены питанием и спальными местами. Остальные осужденные, которые содержались в помещении, уничтоженном пожаром, будут постепенно переводиться в другие исправительные заведения с соответствующим уровнем безопасности для последующего отбывания наказания, как во Львовской области так и за ее пределами, о чем будут поставлены в известность родственники заключенных», - рассказал Мирослав Демкив.

По его словам, узники переведены в другие колонии в соответствии с требованиями режима их содержания. “Все уже на местах, обеспечены завтраком. Жалоб от узников не поступало” - сказал спикер ГпТС.

Сотрудники пенитенциарной службы отметили, что несмотря на чрезвычайную сложность возникшей ситуации, этапирование осужденных прошло «без нарушений и ЧП», а их «коллеги по цеху» - заключенные, с пониманием отнеслись к ситуации, «обошлось без провокаций и жалоб».

Этапирование 68-ми пожизненно заключенных в Львовское СИЗО проводилось с 23.00 вчерашнего дня до 6.30 сегодняшнего дня при помощи работников милиции и внутренних войск и после его завершения, кажется, все вздохнули с облегчением.

«Во время пожара в Сокальской исправительной колонии никто из узников не сбежал. Не было никаких инцидентов и во время конвоирования осужденных в другие учреждения», - заявила спикер областного управления милиции Светлана Добровольская, опровергая слухи, которые начали шириться, о «побеге зеков из Сокальской зоны».

Пожар потушили, однако с его причинами и последствиями – разбор полетов впереди.

Во Львов уже прибыл заместитель председателя государственной пенитенциарной службы Украины генерал-майор Александр Дука, а пожарные и правоохранители устанавливают причины возникновения пожара в «заключенном» монастыре.

Как сообщили в ГУ МВД Украины во Львовской области, среди версий отрабатывается «неисправность электросети» и не исключается версия умышленного поджога. Убытки подсчитывают.

….Периодичный вой сирен, голос громкоговорителя, колючий провод на фоне утонченных монастырских архитектурных форм, которые возвышаются над идиллией заводей Буга, – вот такую картину наблюдают те, кто приезжает в живописный поселок Жвирка. Теперь к ней прибавились черные очертания пожарища и кривотолки и слухи местных жителей «о побеге рецидивистов» из «заключенного монастыря».

***Сокальская колония расположена в бывшем римо-католическом монастыре отцов-бернардинцев в селе Жвирка на Львовщине. Это памятка архитектуры начала 17-го века. В прошлом — место паломничества к чудотворной иконе Сокальской Богоматери.

В 1951 году монахов оттуда выгнали, разместив там дом для престарелых (Дом инвалидов). С 1958 года здесь разместили исправительную колонию. И поныне старый монастырь вместо того, чтобы принимать верующих и туристов, которые могут оценить и полюбоваться его архитектурой, является домом для заключенных колонии № 47 (так называемой Сокальской зоны) с максимальным уровнем безопасности, где находятся осужденные к пожизненному заключению.

Сокальская зона — одно из 8 учреждений, где действовал (до пожара) сектор для таких узников.

Колония создана 26 февраля в 1958 г. на месте Дома инвалидов.

В колонии до пожара содержалось 612 человек, эвакуированы из пылающего здания около 150 человек, из них 68 пожизненно заключенных, которых этапировали во Львов.

Ксения Нестеренко, УНИАН.



Фото – УНИАН