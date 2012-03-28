В Киево-Печерском заповеднике 31 марта зажгут более 500 свечей

В Национальном Киево-Печерском заповеднике 31 марта в 20.30 на один час выключат электрическое освещение и зажгут более 500 свечей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заповедника, таким образом музейное учреждение вместе с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО, учреждениями и общественными организациями разных стран мира присоединится к экологической кампании Всемирного фонда дикой природы «Час Земли - 2012», которая является символическим актом международной солидарности и направлена на защиту окружающей среды и сохранение планеты.

В течение часа центральную площадь возле Успенского собора вместо фонарей будут освещать 500 свечей-лампадок.

«В заповеднике впервые состоится подобное масштабное творческое мероприятие в рамках поддержки этой экологической инициативы международного значения. Таким образом, все сотрудники Киево-Печерского заповедника и я лично хотим выразить свое неравнодушие к проблеме сохранения окружающей среды и сделать свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Речь идет о процессах, от которых зависит будущее всей планеты. Приглашаем всех желающих киевлян и гостей столицы присоединиться к акции «Час Земли - 2012» и посетить заповедник в этот вечер», - призвала генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктория Лисныча.

В рамках мероприятия состоятся выступления детского хора Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Николая Лысенко и хора Киевской духовной академии и семинарии. Коллективы исполнят вокальные композиции на Соборной площади под открытым небом без использования каких-либо технических средств и электроэнергии.

*** Акция «Час Земли» стартовала в Сиднее в 2007 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы Австралии. С того времени акция переросла в международную экологическую инициативу, которая объединила более 5200 городов в 135 странах на всех континентах в стремлении построить будущее на планете, избежав изменения климата.

31 марта в 20.30 люди по всему миру уже в шестой раз одновременно выключат свет на один час, чтобы показать необходимость объединенных действий для борьбы с изменением климатических условий. Украина присоединяется к экологической инициативе уже четвертый год подряд. Например, в 2010 году свет погас в 17 городах (Киеве, Одессе, Львове, Каменец-Подольском и других).

