В Киеве на Пасху представят чудо-писанку

В Киеве на Крещатике 15 апреля будет представлена чудо-писанка, которая с 15 марта путешествует по регионам Украины и расписывается местными художниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из организаторов Всеукраинского фестиваля писанок, музыкант Олег Скрипка сегодня во время учредительного собрания Гражданского форума Киева.

"В этом году мы проводим такую инициативу - на Пасху пройдет Фестиваль писанок. Удалось объединить усилия общин и местных властей, и мы сделаем огромные писанки размером 2 на 3 м, распишем общиной Киева это яйцо и представим его 15 апреля в Киеве. Я надеюсь, что писанка будет представлена где-то в центре города ", - сказал О.Скрипка.

Кроме того, по его словам, ко Дню Независимости в Киеве также при поддержке общины и городской власти планируется провести парад вышиванок. "Я надеюсь, что мы подарим праздник и начнем такую киевскую традицию, которая объединит и древность и современность, и Киев заживет такой художественной жизнью", - добавил музыкант.

На официальном сайте "Парада вышиванок" сообщается, что столичный узор на чудо-писанке выполнят известные писанкарки и художницы Людмила и Наталья Дворякивские, а проект рисунка готовит писанкарка Оксана Билоус.

Роспись заготовки будет проходить на территории ООО «Иком». В работе мастера будут использовать машинные краски. По словам О.Билоус, на писанке планируется нарисовать киевской узор, который был присущ району Шулявка.

Всеукраинский фестиваль писанок начался 15 марта и продлится до Воскресения Христова. За этот период планируется разрисовать местными мастерами чудо-яйца в регионах, а также маленькие пасхальные символы местными жителями в областных центрах.

