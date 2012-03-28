В Ивано-Франковске произошел пожар в церкви «Святых Ольги и Владимира».

Как сообщает управление МЧС в Ивано-Франковской области, 26 марта около 18 часов в городе Ивано-Франковск по улице Вовчинецкой возник пожар деревянных лесов на куполе церкви, которая строится.

Огнем уничтожено около 4 м² деревянной обрешетки.

Причина пожара устанавливается.