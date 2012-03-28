В Ивано-Франковске произошел пожар в церкви
09:21, 28 марта 2012Общество
9
Горела новостройка
В Ивано-Франковске произошел пожар в церкви «Святых Ольги и Владимира».
Как сообщает управление МЧС в Ивано-Франковской области, 26 марта около 18 часов в городе Ивано-Франковск по улице Вовчинецкой возник пожар деревянных лесов на куполе церкви, которая строится.
Огнем уничтожено около 4 м² деревянной обрешетки.
Причина пожара устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter