В Час Земли в Софии Киевской выключат свет

31 марта с 20:30 до 21:30 в рамках международной экологической акции Час планеты 2012 будет отключена наружная подсветка объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Софийского собора.

Как сообщили в пресс-службе Софии Киевской, международная акция Час Планеты является одной из крупнейших и известнейших экологических кампаний в мире, во время которой электрическое освещение выключается на один час одновременно во всех странах, которые присоединились к проведению акции.

"ЦВС ЮНЕСКО приглашает все объекты всемирного наследия отключить электрическое освещение на час, продемонстрировав таким образом лидерство общеизвестных достопримечательностей в защите окружающей среды ради экологически чистой планеты", - говорится в сообщении.

В природоохранной акции Час планеты ЮНЕСКО сотрудничает с Фондом дикой природы.

Кампания Час Планеты стартовала в 2007 году. В 2011 году в мероприятии участвовало 1,8 миллиардов человек в 5251 крупных городах из 135 стран.

В 2012 году Украина присоединяется ко всемирной экологической акции Час Земли уже четвертый год подряд, активно поддерживая всемирное климатическое движение и стремление к устойчивому будущему, сообщает пресс-служба Всемирного фонда природы (WWF) в Украине в пятницу.

Корреспондент