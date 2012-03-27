На Пасху метро будет работать дольше

На Пасху в Киеве общественный транспорт будет работать на час дольше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок во время празднования Пасхи, будет изменен режим работы Киевского метрополитена: в ночь с 14 на 15 апреля работа метро будет продлена на один час. Утром 15 апреля станции метро откроются для пассажиров на один час раньше.

Также на один час будет продлена работа наземного общественного транспорта. 15 апреля автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты на час раньше – с 5.00.

Кроме того, 15 апреля, после завершения церковных обрядов, с 5.00 до 10.00 будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах всех видов общественного транспорта, которые пролегают возле мест проведения богослужений.