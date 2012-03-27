Статуя Будды XVI века осталась на Christie's без покупателя

На статую Будды XVI века на прошедшей в Нью-Йорке неделе торгов азиатским искусством (16-24 марта) не нашлось покупателя. Статую из позолоченной бронзы весом около тонны на продажу выставлял аукционный дом Christie`s, который рассчитывал выручить за нее 2-3 миллиона долларов.

Несмотря на это Christie`s по итогам недели получил самую высокую выручку - аукцион провел семь торгов и продал на них произведения искусства на 69 миллионов долларов. Значительно превзошла по стоимости первоначальную оценку фигурка Бодхисаттва Падмапани ("Несущего лотос") XIII века - ее планировали продать за 250-350 тысяч долларов, а в итоге она ушла с молотка за 2,5 миллиона долларов.

Как сообщает Bloomberg, всего за неделю было продано ценных объектов на 140,4 миллиона долларов, что оправдало оценки аукционных домов. Перед началом торгов отмечалось, что всего на продажу выставлены произведения искусства общей стоимостью 133 миллиона.

Второй результат после Christie`s показал Sotheby`s, который выручил по итогам четырех торгов 61,8 миллиона долларов. Одним из топ-лотов Sotheby`s стала серия из восьми свитков с каллиграфией XII-XIII веков, времен империи Южной Сун, проданных за 5,7 миллиона долларов. При этом верхняя граница эстимейта составляла миллион долларов.

В неделе торгов азиатским искусством также участвовали аукционы Bonhams и Doyle, которые наторговали на 5,8 и 3,8 миллиона долларов соответственно.

Lenta.ru