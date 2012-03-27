Опубликованы данные о положении православных в США

40-страничный доклад о современном положении православных юрисдикций в США опубликован на интернет-сайте Ассамблеи канонических православных епископов Северной и Центральной Америки, выдержки из него цитирует французский православный сайте Оrthodoxie.

В докладе приводятся статистические данные, касающиеся количества членов Православной Церкви в США, ее географии, коэффициента посещаемости воскресных богослужений и проч.

Также в докладе приводятся сведения об употреблении английского языка (73 % богослужений и 81 % проповедей).

В целом около 800 000 человек принимают участие в жизни Православной Церкви в США, однако, лишь немногим более 200 000 посещают богослужения каждое воскресенье.

Греческая архиепископия Константинопольского Патриархата лидирует среди других православных юрисдикций США по численности прихожан (476 000). 2-место по количеству верующих занимает Православная Церковь в Америке — 86 600 человек. На 3-м месте — архиепископия Антиохийского Патриархата (75 000 человек).

Количество православных верующих наиболее велико на северо-востоке США, а также в штатах Флорида и Калифорния.

Седмица.Ru