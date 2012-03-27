В годовщину агрессии НАТО в Сербии прошли заупокойные богослужения

В 13-ю годовщину начала операции НАТО «Милосердный Ангел», в Сербии прошли заупокойные богослужения по многочисленным жертвам агрессии Северотлантического альянса.

По благословению Святейшего Патриарха Сербского Иринея епископ Хвостанский Афанасий совершил в храме святого Марка в Белграде парастас по людям, чьи жизни унесли продолжавшиеся в течение 78 дней авиаудары НАТО.

На богослужении присутствовали Премьер-министр Республики Сербия М.ЦВЕТКОВИЧ, советник Президента Сербии М.ДЖОРДЖЕВИЧ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сербия А.КОНУЗИН, а также заместитель председателя Скупщины Белграда З.АЛИМПИЧ.

В ходе бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году погибли свыше 2 тысяч мирных жителей. Было разрушено 18 000 жилых домов и 365 объектов чрезвычайной культурной и исторической ценности.

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