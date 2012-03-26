Меджлис требует разобраться в погроме мусульманских могил

Меджлис крымских татар требует от прокуратуры Крыма разобраться в расследовании дела о погроме мусульманских могил на кладбище в поселке Мирный Симферопольского района.

Как сообщили в пресс-службе Меджлиса, «следствие проигнорировало явные следы попыток разрушения на надгробных памятниках, которые сохранились. Эти следы не имеют никакой связи с автомобильным наездом. Возмутительно, что органы милиции серьезно пытаются убедить общественность в том, что объяснения подозреваемого соответствует действительности».

Меджлис заявляет, что акты вандализма, совершаемые в Крыму относительно мусульманских кладбищ и мечетей, «приобретают системный характер».

Как сообщалось, 20 марта на кладбище нашли 4 поврежденые могилы. На одной разрушен памятник, по двух проехали на автомобилях, еще одну, похоже, били ногами.

Через день милиция сообщила о задержании подозреваемого. Он заявил, что повредил могилы случайно, мол, его автомобиль застрял на кладбище, и в результате буксировки и заноса машина врезалась в надгробия.

