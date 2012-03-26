В Баварии обнаружены мощи св. Григория Двоеслова

В одной из часовен монастырской церкви свв. Николая и Елизаветы баварского монастыря Андекс обнаружен серебряный реликварий с мощами св. Григория I Двоеслова Папы Римского (590 -604), чья память отмечалась в Православной Церкви 25 марта, а в Католической Церкви - 3 сентября.

Мощи хранятся в т.н. Печальной часовне и находятся рядом с тремя другими серебряными реликвариями, где почивают мощи прп. Венедикта Нурсийского (ок. 480 - 547), прп. Схоластики Нурсийской (480-535) и Льва IX, Папы Римского (1002— 1054).

История появление части мощей св. Григория в Андексе до конца не выяснена. По данным «Православной энциклопедии», открытие мощей св. Григория произошло в 826 г. в Риме с разрешения императора Людовика Благочестивого. С XVI в. пребывание части главы св. Григория фиксируется в Кёльне.

В Андексе мощи св. Григория могли появиться значительно раньше - в конце Х или ХII в. Монастырь, расположенный на «Святой Горе», недалеко от озера Аммерзее, является ныне в Баварии вторым по популярности паломническим местом (после Альтэттинга) в Баварских Альпах. Религиозная история Андекса началась в конце Х в., когда граф Рассо (880–954) привез из Святой Земли несколько реликвий: среди них - фрагменты Креста Господня, Тернового венца Спасителя и др., что и положило начало собранию святых мощей в обители - „Heiltums“.

Впервые об Андексе (Andehse) упоминают документы 1080 г., а уже в 1128 г. по инициативе графа Бертольда II состоялось первое паломничество для поклонения мощам в Андексе. Граф Бертольд III (ок. 1110/15 - 1188) значительно расширил коллекцию мощей и передал в дар монастырю собрание мощей, полученное им в 1180 г. по наследству от герцога Швабии Оттона II, позже - епископа Бамбергского.

Согласно сохранившимся в архиве документам в виде рисунков всех имевшихся реликвий, в этой богатой коллекции «Cвятых сокровищ» (Heilige Schatz) были такие реликвии, как фрагмент пояса св. Марии Магдалены части облачений св. апостола Петра и св. Николая Чудотворца.

В течение столетий монастырская коллекция «Святых сокровищ» расширялась: в 1715 г. в ней насчитывалось 277 реликвий. Однако после секуляризации 1803 г. их осталось всего 40.

Седмица.

