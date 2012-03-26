Более 40 икон, изъятых на таможне, вернут в храмы России

В аэропорту Шереметьево сегодня состоится церемония передачи представителям Русской православной церкви икон, изъятых на таможне при попытке нелегального вывоза за границу, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Иконы были обнаружены в спортивных сумках, следующих транзитом через Москву в Нью-Йорк. При этом регистрация багажных бирок в документах перевозчика отсутствовала. Было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица. В настоящее время по решению Химкинского городского суда иконы обращены в федеральную собственность", - пояснили таможенники.

Все иконы датированы концом XIX – началом XX века. По результатам проведенных экспертиз они были признаны культурным и историческим достоянием России.

"Сорок четыре иконы будут переданы для общецерковного поклонения в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове и в Химкинское благочиние Русской православной церкви", - сообщили на Шереметьевской таможне.

"Это не первый случай, когда Шереметьевская таможня передает на хранение в храмы Русской православной церкви изъятые и хранившиеся на складе временного хранения таможни предметы религиозного назначения, которые по решению суда признавались собственностью государства", - отмечают в ведомстве.