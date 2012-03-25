Священник через Интернет собрал миллион на ремонт храма

Священник российской глубинки из села Кутуково Суздальского района Владимирской области, отец Георгий ПАРФЕНОВ, сумел собрать через Интернет 1 400 000 рублей на ремонт храма.

На данный момент у отца Георгия целых три прихода. Один из них - имени Иконы Божией Матери Смоленской - требует особого внимания - сейчас там идут большие ремонтные работы.

Привычной кружки с надписью «на восстановление храма» в здешней церкви нет. Зато у отца Георгия есть виртуальный кошелек, который, как оказалось, служит той же цели намного эффективнее.

Размеры пожертвований варьируются в достаточно широком диапазоне - от скромных до очень существенных. Например, недавно одна женщина перечислила на веб-кошелек 50.000 рублей. Это - примерная стоимость малого из двух купольных крестов, которые, кстати, будут поставлены в ближайшее время. С прошлого года доброжелатели перечислили на приходской веб-кошелек один миллион четыреста тысяч рублей.

На своей странице ФБ отец Георгий регулярно выкладывает фотографии, по которым можно увидеть, на что и как именно расходуются собранные деньги. Вероятно, еще до Пасхи выйдет фотоотчет об установке привезенных из Чебоксар купольных крестов стоимостью под 170.000 рублей.

Кyrios