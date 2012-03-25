Во Львов вернули икону ХVІ века, похищенную 28 лет назад

В Национальном музее имени Андрея Шептицкого во Львове состоялась торжественная презентация иконы второй половины ХVІ века "Крещение Иисуса в реке Иордан" из села Либохора Турковского района Львовской области. По сообщению ZN.UA. икона была похищена в 1984 году из фондохранилища Национального музея Львова в Армянском соборе.

Икона передана в дар Украине Нидерландским институтом Восточнохристианского искусства (Гаага) при содействии посольства Украины в Королевстве Нидерланды, Министерства культуры Украины и Министерства иностранных дел Украины.

"Каждый раз, встречаясь по случаю возвращения культурных ценностей в Украину, мы надеемся, чтобы это было не в последний раз. Возвращение святыни – знаковое событие, которое объединяет всех нас, и от которого мы получаем духовное и моральное удовлетворение", — отметил министр культуры Украины М. Кулиняк.

Икона второй половины ХVІ века "Крещение Иисуса в реке Иордан"входит в иконостасный комплекс церкви Пресвятой Богородицы в селе Либохора Турковского района Львовской области.

Иконы из Либохор отличаются высокой художественной ценностью, насыщенной коллористикой и играют важную роль в исследование истории украинской иконописи.

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