Состоится Всеукраинская олимпиада «Юные знатоки Библии»

29-30 марта 2012 года Национальный университет «Острожская академия» при поддержке Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины и Украинского Библейского общества проводит Всеукраинскую олимпиаду «Юные знатоки Библии».

К участию в олимпиаде «Юные знатоки Библии» приглашены учащиеся 1-11 классов, победители соответствующих школьных и региональных предметных олимпиад, которые изучают предметы духовно-нравственной направленности: «Этика», «Основы христианской этики», «Христианская этика в украинской культуре», «Этика: духовные основы», «Человек и мир», «Человек и общество», а также все желающие.

Католический обозреватель