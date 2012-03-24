В Тернополе открылась школа росписи писанок

В Тернополе начала работу школа росписи писанок. Как сообщила корреспонденту УНИАН Мария ШАПЛАЙ, пресс-секретарь областной общественной организации «Молода Просвита», которая занимается организацией школы, участие в обучении бесплатное.

«Приходить на занятие могут как дети и молодежь, так и взрослые, ведь из опыта предыдущих лет мы увидели, что это мероприятие уже стало семейным. Участников школы мы обеспечиваем всем необходимым, им необходимо лишь принести пустое яйцо. Курс обучения продолжается 5 дней», – рассказала М.ШАПЛАЙ.

За время обучения посетителей школы учат технике росписи пасхальных писанок, а также знакомят со значением символов и узоров, с украинскими традициями празднования Пасхи.

В этом году для людей, которые хотят досконально изучить роспись писанок, созданы также и платные группы. Кроме того, члены «Молодой Просвиты» предлагают желающим, которые не имеют возможности посещать школу в течение 5 дней, посетить мастер-классы по росписи писанок и в другое время вне этого проекта.

Занятия в школе продлятся до 8 апреля.

После завершения работы школы лучшие писанки будут представлены на предпасхальной выставке.