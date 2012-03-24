Епископ Феодосий призвал косовских сербов к единству

Епископ Рашко-Призренский и Косовско-Метохийский Феодосий вновь призвал сербов к единству, прощению и солидарности, сообщает pravoslavie.ru .

По его словам, не взирая ни на какие политические разногласия, косовские сербы должны жить как одна семья и всегда ставить над партийными или личными интересы всего народа.

Об этом владыка сказал во время своего недавнего приезда в село Пасьяне в Косовском Поморавье. После того как 25 февраля косовская полиция арестовала здесь шестерых сербов, владыка постарался приободрить народ, потрясенный этим событием.

23 марта епископ встретился также с местным духовенством в Гнилане, где состоялось обсуждение текущих проблем и путей улучшения пастырской и гуманитарной деятельности в Косовском Поморавье, где большая часть верующих находится в тяжелом материальном положении.