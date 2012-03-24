Потенциал "Основ религиозных культур" выше "Светской этики"

Духовные деятели и светские эксперты в России советуют родителям и школьникам, которые со следующего учебного года начнут изучать предметы из области духовно-нравственной культуры, не замыкаться на модуле "Основы светской этики", а уделить больше внимания "Основам религиозных культур", имеющим, по их мнению, больший образовательный и воспитательный потенциал, сообщает РИА Новости.

На данный момент ученикам и их родителям предлагается выбор из шести образовательных модулей - по основам православной, исламской, иудейской или буддийской культур, основам всех мировых религиозных культур или основам светской этики.

"Уверен, что воспитательный потенциал у "Основ религиозных культур" больше, чем у "Светской этики", - заявил завсектора основ православной культуры Отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви Герман ДЕМИДОВ в пятницу на круглом столе в РИА Новости на тему: "Преподавание основ религий в школах: путь к расколу или гражданскому согласию?"

Участники круглого стола обсудили вопросы введения новой предметной области, методику преподавания, готовность учеников и учителей, качество учебников и сошлись во мнении, что новый предмет ведет, как задумано и как показала его апробация в 21 регионе, безусловно, к согласию.