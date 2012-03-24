Русский Красный Крест открыл Дом для престарелых в Ницце. В ходе работ, занявших два строительных сезона, емкость здания увеличена с 64 до 87 спальных мест, сообщает e-vestnik.ru.

«Реконструкция позволила существенно улучшить качество жизни наших постояльцев, - рассказал «ЦВ» президент Русского Красного Креста Сергей КАПНИСТ. – Кроме того, у нас впервые появился отдельный сектор на 12 мест, предназначенный для больных синдромом Альцгеймера».

Русский Красный Крест учрежден в 1867г. До октябрьской революции патронировался Императорской семьей, позднее продолжил благотворительную деятельность в основном в Европе, непосредственно в Ницце – с 1938 года.