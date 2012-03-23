В Киеве открылась выставка картин и икон четы Пеличевых

В Украинском фонде культуры в четверг, открылась персональная выставка картин неслышащей четы художников ПЕЛИЧЕВЫХ Сергея и Ольги. Посетители могут любоваться живописью, иконописью и графикой молодых художников, которые духовно окормляются в Свято-Троицком Ионинском монастыре, сообщает orthodoxy.org.ua.

На открытии выставки свои впечатления и оценку произведений давали профессора, народные художники Украины, преподаватели живописи. В частности, профессор Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука П.ПЕЧОРНЫЙ отметил, что гордится воспитанниками своего института, которые достигли высокого мастерства в области сакрального искусства и монументальной живописи. А член правления украинской культуры, лауреат международной премии имени В.Винниченко Е.КРАСИЛЬНИКОВА сказала, что от картин веет теплом и глубиной.

То, что Сергей ПЕЛИЧЕВ смог достичь высокого мастерства и реализовал себя как художник, работами которого сейчас восхищаются, можно отнести к чудесам Божьим. Ведь при рождении ему были поставлены тяжелые диагнозы, в частности, ДЦП. В настоящее время от этих диагнозов не осталось почти ничего, только потеря слуха.

В свое время мама интенсивно занималась лечением и восстановлением сына, способствовала его обучению живописи. Она вспоминает: «Серёжа долго не ходил. Он стоял около кровати, постоянно держал карандаш и рисовал. Меня спрашивали: «Как я не боюсь ему давать карандаш?» Я не боялась. Он постоянно рисовал. Он многого достиг с Божьей помощью, а также благодаря постоянной работе и целеустремленности».