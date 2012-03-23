Пастора «Посольства Божьего» обвиняют в пяти смертях

Пастора «Посольства Божьего» Сандея Аделаджу обвиняют в пяти смертях.

Адвокат пострадавших от финансовой пирамиды "Кингз Кэпитал" Иван Боднарук собирается ходатайствовать, чтобы случаи суицида вкладчиков были рассмотрены отдельно и отразились на приговоре судьи.

"Это статья 120 — доведение до самоубийства. Когда будут дебаты, я попрошу судью, опираясь на показания родных и свидетелей, вынести отдельное постановление о привлечении Сандея и других подсудимых к уголовной ответственности", — рассказал Боднарук.

Статья предусматривает до 5 лет тюрьмы.

"Если мы докажем, что это доведение до самоубийства, им дадут максимальный срок — одним по 12, в том числе и Сандею, другим по 15 лет", — говорит Боднарук.

По его словам, отчаявшиеся вкладчики накладывают на себя руки.

"Повесился Владимир В. Они с женой вложили в "Кингз Кэпитал" $16 тыс. Жена говорит, что его убило то, что Сандей, этот святой человек, как казалось ее мужу, так мог "кинуть" своих", — рассказывает адвокат.

Кроме того, по его словам, ранее прихожанин из Киева по этой же причине напился таблеток, еще один умер от инсульта, узнав о крушении пирамиды, а женщина из Киевской области пришла лично к Аделадже и попросила вернуть деньги, но он ей отказал, после чего она повесилась.Был и еще один подобный случай...

Сам Сандей, как известно, свою вину не признает и считает, что крушение "Кингз Кэпитал" и вообще создание этой пирамиды к нему не имеет никакого отношения.

В свою очередь адвокат Андрей Федур уверен, что допрашивать Аделаджу будут только через год, поскольку дело затягивается. Сам процесс может затянуться еще на 2—3 года.

"Смотрите, с мая до марта прокуроры читали обвинительное заключение. Это почти год. Хотя это можно было сделать за две недели", — сказал Федур.

«Українська правда»



