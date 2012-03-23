Кубанский священник выкупил свой храм на аукционе. Настоятелю храма св. блж. Ксении Петербургской удалось спасти церковь от продажи с молотка, лишь собрав нужную сумму.

В поселке Гирей Гулькевичского района Кубани выставили на продажу здание, в котором находится приход Ксении Петербургской.

Около десяти лет назад, пустующий на тот момент дом был передан православной общине биохимзаводом "Кавказский", сообщило в четверг издание "Российская газета – Неделя", кубанский выпуск.

Прихожане на собственные средства восстановили здание, заменили пол, окна и двери, провели отопление, принесли старинные иконы, собирали деньги на колокол, роспись и внутреннее убранство храма, который был освящен в 2002 году.

Все эти годы помещение площадью примерно 120 кв. метров, в части которого был обустроен храм, приход арендовал у завода. "Я постоянно просил руководство передать его нам, как было обещано. Акционеры не возражали, однако документы так и не оформили. Потом предприятие запуталось в долгах, его объявили банкротом, балансовые объекты выставили на аукцион, в том числе и здание, в котором находится храм", – рассказал священник Петр БУЛЫГИН.

Чтобы здание не ушло посторонним людям с молотка, настоятелю пришлось как частному лицу спешно собирать документы для участия в торгах. Выставленный лот удалось выиграть за 432,92 тыс. рублей.

По данным "Российской газеты", 200 тыс. рублей на приобретение здания храма выделил местный сахарный завод, еще почти 250 тыс. внесли настоятель и прихожане.

По словам митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, данный случай из ряда вон выходящий.

"За долгие годы своего служения я впервые столкнулся с подобной ситуацией. Слава Богу, удалось не допустить откровенного надругательства над церковью", – прокомментировал митрополит.

inform-relig.ru