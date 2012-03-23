Кубанский священник выкупил свой храм на аукционе
Лот выиграл за 433 тыс. рублей
Кубанский священник выкупил свой храм на аукционе. Настоятелю храма св. блж. Ксении Петербургской удалось спасти церковь от продажи с молотка, лишь собрав нужную сумму.
В поселке Гирей Гулькевичского района Кубани выставили на продажу здание, в котором находится приход Ксении Петербургской.
Около десяти лет назад, пустующий на тот момент дом был передан православной общине биохимзаводом "Кавказский", сообщило в четверг издание "Российская газета – Неделя", кубанский выпуск.
Прихожане на собственные средства восстановили здание, заменили пол, окна и двери, провели отопление, принесли старинные иконы, собирали деньги на колокол, роспись и внутреннее убранство храма, который был освящен в 2002 году.
Все эти годы помещение площадью примерно 120 кв. метров, в части которого был обустроен храм, приход арендовал у завода. "Я постоянно просил руководство передать его нам, как было обещано. Акционеры не возражали, однако документы так и не оформили. Потом предприятие запуталось в долгах, его объявили банкротом, балансовые объекты выставили на аукцион, в том числе и здание, в котором находится храм", – рассказал священник Петр БУЛЫГИН.
Чтобы здание не ушло посторонним людям с молотка, настоятелю пришлось как частному лицу спешно собирать документы для участия в торгах. Выставленный лот удалось выиграть за 432,92 тыс. рублей.
По данным "Российской газеты", 200 тыс. рублей на приобретение здания храма выделил местный сахарный завод, еще почти 250 тыс. внесли настоятель и прихожане.
По словам митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, данный случай из ряда вон выходящий.
"За долгие годы своего служения я впервые столкнулся с подобной ситуацией. Слава Богу, удалось не допустить откровенного надругательства над церковью", – прокомментировал митрополит.