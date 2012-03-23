Редактор "УНИАН-Религии" провела мастер-клас в "Новомедиа"

Религиозная жизнь страны - тема интересная и важная для общества. Именно на это обратила внимание Анна Горпинченко в апреле 2009 года, инициировав создание проекта «УНИАН-Религии» в информационном агентстве УНИАН, на сайте которого сейчас публикуются новости из жизни религиозных общин, интервью с главами украинских церквей, фоторепортажи и материалы духовно-просветительской тематики.

О самых интересных темах духовной жизни страны, которые привлекают внимание читателей, говорили с журналисткой на профессиональном клубе «Новомедиа», проходившем 20 марта.Об этом сообщает Ассоциация журналистов, издателей и вещателей «Новомедиа».

Более трехсот новостей и около тридцати публикаций в месяц становятся основой материалов для других светских СМИ и религиозных порталов.

В начале встречи все присутствующие ознакомились со структурой и наполнением сайта «УНИАН-Религии», просмотрев основные рубрики и заголовки. Кстати, именно удачно подобранный заголовок новости или публикации становится основным фактором, привлекающим внимание посетителей сайта и затем ведет к максимальному количеству просмотров страницы. А еще - фото и видео.

Далее новомедийщики попытались угадать десятку самых актуальных тем религиозной жизни страны, интересующие украинцев. После этого Анна Горпинченко сообщила, какие именно новости имеют наибольшую популярность по количеству посещений на сайте «УНИАН-Религии».

Неожиданно для участников мероприятия на первом месте оказались новости из жизни Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. По мнению журналистки, это объясняется тем, что большинство украинцев относят себя к УПЦ МП, и к событиям, которые происходят сейчас в жизни этой конфессии, приковано внимание посетителей сайта.

На втором месте по количеству посещений - новости исламского мира. Как отметила спикер, ныне вызовы исламского мира удерживают в напряжении все мировое сообщество, поэтому большинство читателей следят за этими событиями. В тройку топовых новостей по количеству посещений вошли также анонсы событий в духовной жизни украинских конфессий и сведения о пребывании святынь в различных регионах Украины.

Среди других топовых тем: информация о религиозных праздниках, прославление новых святых, восстановление храмов, чудеса, новости из жизни украинских конфессий, криминальная хроника, новости мира и др.

Информацию, которая без доказательств разоблачает неприглядные страницы из жизни духовенства (а именно она вместе с политически-церковными новостями является самой актуальной для большинства телеканалов), редактор не размещает на ресурсе.

Относительно источников информации, гость «Новомедиа» отметила, что «отсутствие антикризисных менеджеров - одна из проблем религиозных конфессий».

«Иногда в связи с громкими церковными событиями единственным источником информации становятся заметки в блогах и соцсетях - и не всегда они правдивы», - констатировала журналистка и посоветовала быть осторожными с непроверенной информацией.

Не секрет, что СМИ влияют на формирование общественного мнения, поэтому угол подачи материала - важная составляющая объективной религиозной журналистики.

Двухчасовое общение завершилось в формате «вопрос-ответ» и договоренностью о дальнейшем сотрудничестве.