В Крыму задержали подозреваемого в разрушении могил мусульман

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в повреждении надгробий на могилах мусульман на кладбище в Симферопольском районе Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Согласно сообщению милиции, подозреваемый задержан 20 марта. 33-летний житель села Мирное заявил, что повредил памятники непреднамеренно.

"Он поехал на кладбище навестить могилу родственника. При въезде на территорию, где отсутствовала асфальтовое покрытие, автомобиль занесло в сторону, вследствие этого было повреждено несколько надгробий, - сообщили в пресс-службе. - После этого машина забуксовала, ее занесло, произошло столкновения с надгробной плитой, которая раскололась. Чтобы извлечь машину, мужчина попросил о помощи водителя джипа, который проезжал недалеко".

Милиция возбудила уголовное дело по статье "надругательство над могилой". Следствие продолжается.

Задержанный заявил, что сделал это случайно, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, мусульмане обнаружили поврежденные могилы в селе Мирное утром 20 марта. На одной - разрушено надгробие, по двум (в частности - одной свежей) прокатились на машинах, еще одну, похоже, били ногами. Сотрудники милиции сделали слепки со следов от авто.

