В Тулузе задержан подозреваемый в расстреле 3 детей и учителя-раввина

Французская полиция арестовала сегодня в Тулузе одного из подозреваемых в расстреле троих детей и учителя у еврейской школы. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Операция по задержанию предполагаемых преступников началась сегодня ночью. Здание, где укрылись подозреваемые, точное число которых пока не известно, до сих пор оцеплено полицейским спецназом. В ходе операции, которая на данный момент продолжается, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Одновременно стало известно о том, что как минимум один подозреваемый, по его собственным утверждениям, связан с международной террористической организацией "Аль-Каида". Как сообщил сегодня глава МВД Франции Клод Геан, своими действиями нападавший якобы хотел отомстить за страдания палестинского народа.

Нападение на еврейскую школу "Озар Хатора" произошло в Тулузе /юг Франции/ в понедельник. Неизвестный открыл стрельбу по ученикам и преподавателям учебного заведения, в результате погибли трое детей и учитель-раввин, еще несколько человек получили ранения. Тела убитых доставлены сегодня в Израиль.

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