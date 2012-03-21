В России мужчина ворвался в алтарь и объявил себя Богом

Вчера в Покровском кафедральном соборе города Невинномысска на Ставрополье мужчина устроил погром и избил священника.

Об этом сообщает пресс-служба Ставропольской и Невинномысской епархии.

По словам очевидцев, молодой человек ворвался в храм и начал переворачивать и срывать иконы, бить лампадки, после этого он перевернул на пол поклонный крест, в который воткнул охотничий нож.

Дежуривший в храме священник попытался остановить преступника и получил несколько ударов кулаком в грудь.

"Избив священника, преступник ворвался в алтарь, сел на место для епископа, выкрикивая ругательные слова вперемежку со словами Священного Писания, при этом именуя себя Богом", - сообщили представители епархии.

После инцидента полицейские задержали мужчину, который оказал жесткое сопротивление, угрожая ножом.

Напомним, в декабре минувшего года полицейские задержали мужчину, который ворвался в храм Святого Владимира на юго-востоке Москвы и устроил погром.

Корреспондент