В РПЦ одобрили переиздание Пушкина "О попе и работнике его Балде"

Русская Православная Церковь одобрила переиздание сказки Александра Пушкина "О попе и работнике его Балде" в редакции Василия Жуковского, в которой поп заменен купцом. Об этом сообщает ТСН.

Отредактированную сказку издал Свято-Троицкий собор города Армавир на Кубани тиражом в 4000 экземпляров. Книги предполагается дарить воскресным школам и продавать в православных храмах.

Как пояснил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси протоиерей Владимир Вигилянский, это "вклад в изучение и популяризацию наследия великого русского поэта".

Научные специалисты Государственного музея А.С. Пушкина в Москве пояснили, что Жуковскому пришлось изменить авторский пушкинский текст сказки "О попе и работнике его Балде" из-за церковной цензуры, существовавшей в России в XIX веке.

"Наши научные специалисты не видят никакого криминала в том, что Жуковский изменил текст Пушкина. Жуковский понимал, что без этих изменений произведение просто не будет опубликовано. Кстати, он делал это не раз - чтобы пройти церковную цензуру, изменял и некоторые слова в стихах Александра Сергеевича", - рассказала руководитель пресс-службы музея Вероника Кирсанова.

Впервые сказка увидела свет в 1840 году - оппонентом Балды в ней выступал купец Кузьма Остолоп. Версия сказки, где Балда поступил на службу к попу, была напечатана в 1882 году в собрании сочинений Пушкина под редакцией П. Е. Ефремова. С приходом к власти большевиков именно она стала считаться канонической.