Священнику УПЦ дали 3 года условно за "русинский сепаратизм"

Ужгородский городской районный суд 19 марта приговорил протоиерея Украинской православной церкви Московского патриархата, лидера организации "Сойм подкарпатских русинов" Димитрия Сидора к 3 годам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения наказания на 2 года за сепаратизм.

Как заявил сотрудник пресс-службы прокуратуры Закарпатской области Виктор Тар, суд признал Сидора виновным по ч.1 ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Осужденного также обязали выплатить штраф в 1 840 гривен. Напомним, в декабре 2007 была принята декларация "Сойма подкарпатских русинов", в которой звучали призывы к созданию в Закарпатской области самоуправляемой административно-национальной территории под международным контролем и введение паспортов для подкарпатских русинов как правопреемников Закарпатского государства.

В декабре 2008 управления СБУ в Закарпатской области возбудило по факту провозглашения этой декларации уголовное дело. Главным требованием общественной организации "Ассоциация русинских организаций Закарпатья" Сойм подкарпатских русинов "является создание административно-национальной территории с конституционным названием" Подкарпатская Русь ". На начале января 2011 года Сидор обвинил Киев в дискриминации русинов с явными элементами геноцида.

ТСН