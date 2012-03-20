Вышел в свет научный сборник к 1150-летию Киевской Митрополии

При поддержке Ужгородской Украинской богословской академии им. свв. Кирилла и Мефодия, Украинской Православной Церкви и Карпатского университета имени Августина Волошина в луцком издательстве «Терен» вышел научный сборник «Христианизационные влияния в Киевской Руси времен князя Аскольда: 1150 лет», сообщает Православие в Украине.

Сборник является совместным проектом ряда научных учреждений, в частности Института археологии НАН Украины, Ужгородской Украинской богословской академии им. свв. Кирилла и Мефодия, Черниговского национального педагогического университета им. Т.Г.Шевченко, Карпатского университета имени Августина Волошина, Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний», Черниговского исторического музея им. В.В.Тарнавського и других научных организаций.

Сборник содержит материалы международной научной конференции, которая состоялась в Чернигове 19-20 ноября 2010 г. В сборнике отражена история княжения Аскольда, его похода на Царьград, первых христианских воздействий на Руси и основания Киевской митрополии. Также рассмотрена история научной полемики по Оскольдовому походу и международного дипломатического признания Киевской Руси как независимого и самодостаточного государства.